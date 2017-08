Élections municipales: André Simard se présente à Baie-Saint-Paul

L’ancien directeur du CLD de la MRC de Charlevoix compte bien s’assoir sur le siège du district no 6 de Baie-Saint-Paul après les élections municipales de l’automne prochain et l’économie est son cheval de bataille. Une économie qui passe, entre autres, par la réorganisation de la 138.

Par Gilles Fiset

Pour André Simard, gestionnaire pendant 30 ans dont 20 années dans l’industrie du ski et 14 comme directeur général du CLD de la MRC de Charlevoix, il faut être pro actif et toujours aller de l’avant particulièrement en ce qui concerne le développement économique. Selon lui, même s’il y a eu une « bonne bourrée » de développement avec la construction du nouvel hôpital et le transfert de propriété de la Maison-mère, il reste encore beaucoup de choses à faire.

Un dossier qui lui tient particulièrement à cœur et qui touche de près son district est la réorganisation de la 138. « C’est primordial. Il faut en faire une belle route, car il y a beaucoup d’édifices commerciaux qui la longent. L’idéal serait d’en faire un boulevard urbain plus convivial pour tous. Il n’y a même pas de trottoir sur certaines portions. C’est risqué de se rendre à l’arrêt d’autobus à pied », énonce M. Simard.

Plusieurs autres dossiers attirent aussi son attention : tous les dossiers de développement, de diversification économique et de création d’entreprises qui permettent de créer des emplois durables, le soutien et le développement des évènements, l’avenir du projet de la maison mère et sa saine gestion, l’accès au fleuve et le développement du littoral, l’avenir du golf, le développement de l’agriculture de créneau dans la vallée de la rivière du Gouffre, l’amélioration des chemins ruraux du district # 6 et la protection du patrimoine du secteur Saint-Placide.