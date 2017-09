École de hockey Power Skating Julie Robitaille: camp à Baie-Saint-Paul

Des entraineurs de l’école de hockey Power Skating Julie Robitaille seront à l’aréna Luc et Marie-Claude les 9 et 10 novembre pour un camp d’entrainement offert aux jeunes de niveaux novice à midget.

Les entrainements se dérouleront de 8 h à 16 h et comprendront quatre séances de patinage de puissance, six activités hors glace ainsi que deux séances de tirs de puissance. On demande aux participants d’apporter leur repas du midi.

Les coûts sont de 150 $ pour les membres de l’Association de hockey mineur de Charlevoix-Ouest et de 200 $ pour les autres. Un rabais de 20 $ est octroyé pour l’inscription d’un deuxième enfant d’une même famille et de 40 $ pour l’inscription d’un troisième. Pour information ou inscription par chèque au nom de l’Association de hockey mineur Charlevoix-Ouest, appelez Patrick Tremblay au 418 435-6947 ou Laurie Simard au 418 617-0399. Les places sont limitées à 36 pour les joueurs et 8 pour les gardiens. Les horaires seront acheminés par courriel une dizaine de jours avant le début des activités.