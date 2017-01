Éclosion de grippe à prévoir

La saison de grippe de l’hiver en cours pourrait être plus difficile que celle de l’année dernière, si on en croit les pronostics de Nicholas Brousseau, médecin conseil à la Santé publique du CIUSSS de la Capitale-Nationale.

Jusqu’ici, les indicateurs que sont les centres d’hébergement et de soins longue durée sont relativement stables, mais les infections liées au virus de la grippe sont en progression à l’échelle provinciale.

« On n’a pas de données spécifiques pour Charlevoix, mais la Capitale-Nationale n’est pas la région la plus touchée pour le moment. Il est à prévoir que ça va venir rapidement au cours des prochaines semaines et on s’attend à ce que janvier soit un gros mois », indique le Dr Brousseau.

La souche de grippe active cet hiver est la souche A(h3n2). «Il s’agit d’une des trois souches qui sont dans le vaccin, mais le virus est imprévisible. Le pic peut être entre décembre et avril, mais on voit que l’activité a commencé à augmenter donc il est probable que le pic vienne assez rapidement », ajoute le médecin qui recommande aux personnes les plus à risques de se faire vacciner dès que possible, si ce n’est déjà fait. Le vaccin est gratuit pour les individus considérés à risque à risque et se détaille entre 10 et 20$ pour les autres. Les CLSC, les cliniques médicales et certaines pharmacies offrent la vaccination.

Les personnes atteintes de maladies chroniques, les femmes enceintes au 2e trimestre, les personnes souffrant de cancer ou de diabète, les jeunes enfants de 6 à 23 mois et les gens qui prennent soin ou sont en contact direct avec les personnes plus à risque devraient notamment se faire inoculer le vaccin dont l’efficacité n’est pas connue aujourd’hui.

« Il est encore trop tôt pour dire si le vaccin est efficace. Il faut attendre environ 1 mois après un pic de circulation pour avoir ces données », explique M. Brousseau. La campagne de vaccination automnale a connu le succès. 200 000 doses ont été distribués dans la région. 8000 Charlevoisiens se sont prévalus de ce service. Le vaccin atteint son effet maximal 2 semaines après l’injection, ce qui devrait inciter les personnes intéressées à procéder rapidement.

Des mesures d’hygiène préventives devraient être appliquées au quotidien, tant par les adultes que par les enfants et les adolescents. «On parle de lavage des mains fréquents, de tousser dans les plis du coude. Quand les gens sont malades, il est préférable de ne pas jouer aux héros et de se reposer pour éviter de contaminer. 811 est une bonne ressource. Et sur internet, on trouve de bons outils d’aide à la décision », de renchérir le médecin.