Les Éclairs remportent leur premier match

L’équipe sénior de Charlevoix a remporté son premier match hors concours dans la ligue Du Lac au Fleuve hier soir à Clermont par la marque de 4 à 1 face à l’équipe de la Haute-Côte-Nord.

Les Éclairs ont commencé la partie en force en comptant un but dès la première période, soit à2 min 39 avant la fin avant la fin de la première et un but des éclairs compté par Simon Gaudreault. Puis, l’équipe charlevoisienne a fait voir des étincelles à leurs opposants en comptant pas moins de trois buts durant la deuxième période. Finalement, la Haute-Côte-Nord a évité le blanchissage en déjouant le gardien des Éclairs à 3 min 39 s seulement de la fin du match.

Jean-François Dufour et fier de ses protégés. « Je suis super positif, affirma l’entraineur en chef des Éclairs, Jean-François Dufour. Les gars ont bien travaillé. On a manqué un peu d’énergie à la fin du match, mais c’est normal, on est au mois de septembre. Pour un premier match dans la ligue, on a donné un bon aperçu de l’équipe que l’on va avoir cette année ».