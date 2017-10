Les Éclairs : un bon match qui finit mal

Même si les Éclairs ont perdu 7 à 2 face aux joueurs de la Haute-Côte-Nord, le pointage ne reflète pas le match selon l’entraineur des Éclairs, Jean-François Dufour.

Par Gilles Fiset

« On perdait 3 à 2 seulement à 11 minutes de la fin du match. L’équipe de la Côte-Nord a marqué quatre buts pendant ces minutes-là, affirme l’entraineur des Éclairs. Le cinquième but nous a fait mal et les gars sont tombés dans l’indiscipline. À partir de ce moment-là, on a eu des punitions et comme on était contre une équipe qui avait une très forte offensive, ç’a été difficile. Surtout qu’il nous manquait trois bons joueurs à la défensive : Alexandre Néron, Patrick Bilodeau et Christopher Tremblay ».

Les Éclairs ont même dominé durant une partie du match. « Durant la première moitié de la deuxième période, on a dominé. Mais on n’a pas été capable de mettre la rondelle dans le filet », soutient M. Dufour. Les buts de l’équipe charlevoisienne ont été comptés par Alexandre Mailloux et Pierre-Luc Villeneuve.

L’entraineur des Éclairs a bon espoir que son équipe se reprenne dès le prochain match, alors que la saison débutera officiellement. « Quand ça va commencer vraiment, les joueurs expérimentés comme les Carré, Larouche ou Dufour vont augmenter leur intensité de jeu. Durant les matchs hors concours, les plus anciens n’ont rien à prouver, tandis que les plus jeunes et les recrues, ceux qui viennent d’arriver du junior, doivent faire leur place », dit-il.

Le prochain match des Éclairs se déroulera le samedi 14 octobre à 16 h à Forestville. Les Éclairs rencontreront pour la troisième fois consécutive les Excavation A. Savard de la Haute-Côte-Nord.