Les Éclairs sur glace… (vidéo)

Crédit photo : claude boulet

Près d’une trentaine de patineurs originaires ou résidents entre la Côte-de-Beaupré et Sacré-Cœur ont donné leurs premiers coups de patins, vendredi soir à l’aréna de Clermont, sous le regard avisé du directeur général et entraîneur Jean-François Dufour et du président Sylvain Harvey. Les dirigeants s’attendent à mettre en place une équipe avec beaucoup de rapidité et une vitesse dans l’exécution. Voici les premières images du match intra-équipe. La première joute hors-concours sera disputée le 29 septembre à 20 h à Clermont. Voici les premières images de notre vidéaste Claude Boulet…