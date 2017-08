Donald Kenny veut compléter ses projets

« Je voulais absolument être certain que je me rendrais au bout de mon mandat. Je m’étais donc donné jusqu’au 9 août avant de confirmer mon intention de solliciter un nouveau mandat à la mairie de Baie-Sainte-Catherine. Aujourd’hui, je confirme ma candidature. Même si Dieu s’envoie, je serai sur les rangs ».

Toujours aussi coloré, le maire Donald Kenny a confirmé sa volonté de poursuivre parce que plusieurs dossiers qu’il a amorcés devraient connaître leur dénouement au cours des quatre prochaines années. Parmi ceux-ci, l’assainissement des eaux usées. « Nous finalisons en 2017 l’assainissement de la rivière aux Canards avec les 270 000 $ de revenus de la taxe d’accise. Quant à l’autre côté de la rivière, la rue qui traverse la municipalité, nous avons répondu à toutes les demandes du gouvernement. Il restera à décider si nous y allons avec un système Bionest ou encore avec des fosses septiques », analyse le maire sortant.

Il ajoute qu’il n’est pas question que le village embarque dans un projet qui pourrait coûter plusieurs millions compte tenu qu’il n’y a que 143 maisons.

« Nous ne pouvons accepter une dette qui s’échelonnera sur 25 ans même si le gouvernement absorbe 95% des coûts. C’est une exigence de Québec, alors il faut considérer notre réalité ».

Le dossier du transfert de la Pointe-aux-Alouettes évolue bien aussi. Les documents ont officiellement été signés par la MRC de Charlevoix-Est et le Séminaire de Chicoutimi, le propriétaire depuis plus de 100 ans. Il reste aux ministères impliqués au gouvernement du Québec à finaliser le tout pour que la MRC devienne gestionnaire. M. Kenny croit que les gens de la MRC seront secondés par des bénévoles de Baie-Sainte-Catherine de la corporation qui gèrera le dossier et de membres des Premières Nations.

« Nous avons des demandes des touristes qui veulent se pointer sur ce site mais c’est vraiment impossible. Nous devons toujours interdire l’accès pour des raisons d’assurances. Il y a vraiment un beau potentiel de développement », poursuit-il.

M. Kenny avoue aussi sa fierté d’avoir signé un surplus de 55 000 $ sur un budget avoisinant les 520 000$, soit plus de 10%, même si son conseil a augmenté seulement de deux sous du 100 $ d’évaluation les propriétaires de résidences, et de quelques poussières de plus pour les commerçants.

Il faut agir ainsi pour maintenir la qualité des services et avoir une certaine marge de manœuvre afin de ne pas endetter les contribuables en payant comptant pour les projets qui se concrétisent. M. Kenny a avoué sa fierté d’avoir complété ces quatre années à la mairie, lui qui avait démissionné après un mois en 2005. « J’ai l’impression d’avoir remboursé ma dette. Je sais que cette décision avait engagé des frais pour les citoyens. Mais depuis, je donne 40 heures par semaine. J’ai remboursé ma dette », a-t-il conclu.