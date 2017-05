Disparition de Rémi Pednaud : « merci à tous pour votre précieuse aide »

Crédit photo : courtoisie

Merci à tous pour votre précieuse aide : Pascal, Jean-Luc, ses petits enfants et toute la famille tiennent à remercier infiniment tous les bénévoles qui sont venu nous aider aux points de rassemblements mais aussi à ceux qui de leur propre initiative ont cherché près et autour de leur propriété. M. Dany Labrecque ainsi que son équipe d’Adrénaline Sport, pour avoir mis à notre disposition plusieurs VTT aussi rapidement pour les recherches. Merci aux restaurateurs Mc Donald’s La Malbaie/Baie-Saint-Paul, Tim Horton, Subway, Belles et Bum ainsi que Mme Rita Dufour et Au plaisir de Découvrir pour leur précieuse commandite. Vous avez été d’une aide précieuse et inestimable. Les bénévoles ont apprécié breuvage et repas qui leurs ont permis de continuer sans relâche. Merci aux organismes communautaire qui ont participés au recherche; La Marrée et Groupe Action Jeunesse. Vous ne pouvez imaginer le réconfort et le soutient que nous avons ressentis de pouvoir couvrir le plus rapidement possible le grand et immense territoire. Aux policiers qui ont su nous orienter et nous ont réconfortés. Aux médias pour leur collaboration.

Malheureusement le dénouement de cette tragédie n’est pas celui souhaité mais nous gardons toujours dans notre cœur l’espoir de le retrouver.

Francine Guay.