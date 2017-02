Un deuxième podium pour l’équipe Brunet en canot à glace

Lors de la 3e édition de la course de canot à glace de Sorel-Tracy, le samedi 18 février, l’équipe Amiral Agence Web / Pharmacie Marie-Pier Labbé inc. a terminé au troisième rang, décrochant ainsi un deuxième podium consécutif.

Éric Forgues de l’équipe Amiral Agence Web / Pharmacie Marie-Pier Labbé inc nous raconte sa course. « Dès le départ, l’équipe charlevoisienne s’est positionnée avec le peloton de tête. À la fin du premier tour, alors qu’elle était en troisième position, elle s’est fait dépasser par le canot Fastco Fasteners. La course étant très rapide pour tous, au retour sur la banquise, près de la ligne de départ, très peu de distance séparait la première et la dernière équipe. De retour à l’eau, pour la deuxième traversée du fleuve de la compétition, quelques excellentes manoeuvres du barreur Denis Légère ont permis au canot #555 de reprendre sa troisième place et de creuser un écart leur permettant de ne pas se faire rattraper une seconde fois sur la banquise ».

C’est donc en troisième position, après 47 minutes de course, que le canot Amiral Agence Web / Pharmacie Marie-Pier Labbé inc. a complété la cinquième course de la saison.