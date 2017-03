Une deuxième mine de silice dans la région

La compagnie Rogues Ressources inc. se prépare à exploiter une mine ou plutôt une carrière de silice à 53 km au nord de Baie-Saint-Paul, dans la ZEC des Martres, soit tout près de l’actuelle mine SITEC… dès la fin de l’été 2017.

Par Gilles Fiset

Le projet nommé La Crête de Silicium devrait fournir jusqu’à 180 000 tonnes de silice par années pendant 20 ans selon l’étendue du gisement. Les installations seront en activité durant la belle saison, soit du 1er mai au 30 novembre de chaque année et emploieront d’abord 5 ou 6 travailleurs à temps plein pour ensuite porter le nombre à 16 si le projet se développe comme prévu. À ce nombre, il faut ajouter les emplois créés par les besoins en transport de la silice.

Les responsables de Rogues Ressources inc. prévoient investir entre 5 et 15 millions de dollars pour lancer le projet dont la mise en place commencera le 21 juillet de cette année. La fosse à ciel ouvert aura une superficie d’un peu plus de huit ha et l’ensemble de tout le projet couvrira plus de 25 ha.

Le minerai extrait sera d’une grande pureté et envoyé par delà l’Atlantique à des acheteurs Européens. Des camions transporteront la silice jusqu’au port en eaux profondes le mieux situé pour les besoins, soit celui de La Baie au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il est possible cependant qu’une partie du minerai prélevé soit envoyé par d’autres moyens de transport si d’autres acheteurs se font connaître, selon Sean Samson, président de Rogues Ressources inc.

Quelques signatures devront être échangées cependant avant le début du projet. « Il faut obtenir le permis d’exploitation du gouvernement et l’assurance que nos clients achèteront notre produit avant de commencer les travaux, mais on est sur la bonne voie », assure M. Samson.

Grande assemblée de consultation

Il y aura une assemblée d’information et de consultation le 24 mars à 16 h au centre communautaire de Saint-Urbain avec, entre autres, le président de Rogue Resources inc. La séance se déroulera en deux parties, soit une présentation pour faire connaître le projet, suivie d’une période de consultation publique.