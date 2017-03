Deuxième mine à St-Urbain : les administrateurs de la ZEC des Martres en colère

Suite à l’annonce il y a quelques jours de l’ouverture d’une deuxième mine de silice sur le territoire de la ZEC des Martres l’été prochain, le président du conseil d’administration de la ZEC, Harold Castongauy est furibond. « La mine va être implantée sur une partie de la ZEC considérée comme une zone de protection du caribou. Même le ministère nous a interdit de construire des campings dans cette portion-là et ils permettent l’exploitation d’une nouvelle mine, donc c’est deux poids deux mesures », affirme M. Castonguay avec émotion. « Avec l’implantation d’une deuxième mine, c’est un paysage extraordinaire sur la ZEC qui va être détruit et c’est ce qu’on va laisser à nos gens dans 20 ans », ajoute le président de la ZEC des Martres. Ce dernier promet d’avoir les yeux grands ouverts en ce qui a trait au respect de la législation environnementale par les responsables Rogue Ressources Inc., l’entreprise qui exploitera le gisement de silice à moins de 4 km de l’actuelle mine du même minéral, SITEC.

Harold Castonguay promet de tout faire en son pouvoir pour préserver les habitats naturels de la ZEC, mais reste pessimiste quant à ses chances de se faire entendre par le gouvernement. « On va contacter le ministère, mais d’après moi, c’est une cause perdue, car il y a Dieu et après, il y a les mines. C’est un lobby extrêmement puissant et une industrie qui a beaucoup de pouvoir. Mais c’est certain que si on est obligé de les accepter, on va travailler avec ces gens-là », énonce Harold Castonguay qui promet d’être présent à la réunion d’information et de consultation publique du 24 mars prochain à Saint-Urbain.