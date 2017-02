Deux premières positions en hillcross

Philippe Guay en classe vétéran et Philippe Guay chez les juniors ont tous les deux remporté la première position au hillcross du 25 février au mont Bélu à La Baie, la deuxième tranche du Championnat de hilcross du Lac-Saint-Jean.

Plusieurs autres Charlevoisiens y étaient présents, dont certains ont réussi de belles performances. Pierre-Luc Dufour et Samuel Bhérer se sont inclinés en quart de final 800 stock tandis que Dave et Michael Dufour ont atteint les quarts de final en classe open, celle comprenant le plus de participants.

Robert Gaudreault (Photo Noémie Gaudreault)