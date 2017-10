Deux postes de médecin pour Charlevoix-Ouest

Le ministère de la Santé et des Services ouvre deux postes dans Charlevoix-Ouest. Il reste désormais à trouver des médecins intéressés.

Par Gilles Fiset

Le ministère de la Santé et des Services sociaux a fait connaître son plan régional d’effectifs médicaux (PREM) par lequel il autorise l’ouverture de deux postes de médecin pour Charlevoi- Ouest, un médecin nouveau facturant et un médecin déjà en pratique ayant moins de 20 ans d’expérience. Ceux qui cumulent plus d’une vingtaine d’années de pratique peuvent s’installer dans la région ou sous-région de leur choix sans avoir à demander une autorisation préalable. Ce plan sera en vigueur le 1er décembre 2017 et s’appliquera jusqu’au 30 novembre 2018.

Il n’y aura pas d’autre Dr Éthier

Selon le Dr Pierre Laliberté, il faudrait arrêter de rêver en pensant trouver bientôt un jeune remplaçant au Dr Éthier, qui vient de prendre sa retraite de sa pratique à l’Isle-aux-Coudres. Les jeunes médecins veulent travailler en groupe avec d’autres médecins et des infirmières et non plus se retrouver seuls sur une île avec leur clientèle.

Même le Dr Jean-François Bouchard, un ancien résident de l’Isle-aux-Coudres actuellement médecin sur la Côte-Nord qui a été approché pour s’installer à l’Isle, voudrait travailler en équipe avec d’autres médecins, selon ce qu’a révélé le directeur des services professionnels durant la soirée. Cela même si ce même Dr Bouchard s’est montré intéressé à venir soigner nos Marsouins, mais pas avant 2019, pour des raisons familiales, entre autres.

Heureusement, il y a les super infirmières…

Un poste de super infirmière (infirmière praticienne ayant le droit de prescrire certains médicaments et certains examens) sera ouvert dans les prochains jours pour la région de Charlevoix-Ouest afin d’épauler les deux autres infirmières praticiennes déjà à l’œuvre. Leur rôle professionnel devrait être élargi dans les prochains mois, a révélé un des responsables du CIUSSS.

… et le Dr Dallaire

Pendant que le CIUSSS tente d’attirer des candidats pour combler ses postes de médecins dans Charlevoix-Ouest (voir autre texte), le Dr Dallaire et un collègue assureront les visites médicales pour les personnes vulnérables.

« Les gens de l’Isle-aux-Coudres qui ne peuvent pas se déplacer, des cas de cancer en phase terminale, de sclérose en plaques ou des patients sous oxygène par exemple, c’est nous qui allons les aider pour au moins un an, affirme le Dr Gaétan Dallaire. On va s’occuper aussi des gens du pavillon. Ce sont des grabataires qui ont besoin qu’un médecin les visite. Ça ne nous rapporte pas, surtout qu’on a déjà trop de travail à Baie-Saint-Paul parce qu’il nous manque des médecins ici aussi. Mais ce serait inhumain de laisser ces gens-là sans médecin ».

Préparer la relève

Le Dr Dallaire s’impose ce surcroit de travail le temps de restructurer le travail médical à l’Isle pour le rendre plus efficace, mais aussi et surtout plus intéressant pour un nouveau médecin, ou plutôt pour de jeunes médecins. « Si vous pensez qu’un jeune médecin va arriver et va être capable de prendre la clientèle de l’Isle-aux-Coudres à lui tout seul, ça c’est du folklore, admet le Dr Dallaire. À l’avenir, ça va être des gens (une équipe de médecins) qui vont se promener à l’Isle cinq à six jours par semaine avec une équipe en CLSC pour prendre le relais quand les médecins ne seront pas là ».

Pour bien structurer le travail, le Dr Gaétan Dallaire pose ses conditions. « J’ai fait des demandes au ministre en leur mentionnant qu’on pouvait les aider. On fait partie de la solution. Mais on a besoin d’une infirmière (ITS) supplémentaire, de place au CLSC pour travailler et de matériel informatique, car les jeunes médecins ne travaillent pas sur des papiers », dit-il en terminant.