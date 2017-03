Deux médailles au provincial pour Kellyanne Lahaie

La jeune athlète de 15 ans de Baie-Saint-Paul a remporté deux médailles en autant de course aux derniers Championnats provinciaux civils d’athlétisme. Ceux-ci se déroulaient à l’Université de Sherbrooke durant la fin de semaine des 4 et 5 mars.

Samedi, à la course de 1 200 mètres, elle a battu son record personnel de 5 secondes pour arrêter le chrono à 3 min et 54 sec, ce qui lui a valu la médaille de bronze. Dimanche, à l’épreuve de 2 000 mètres, elle a récolté la médaille d’argent en effectuant un chrono de 7 min et 5 sec.

Autres belles performances

Lors de la sélection de l’équipe du Québec, le 21 janvier à Vaudreuil-Dorion, l’athlète de 15 ans a établi son meilleur temps à la course de 2 000 mètres, soit 6 min et 58 sec. Près d’un mois plus tard, lors de la compétition Québec-Ontario qui avait lieu à Toronto, Kellyanne a terminé en cinquième position sur cette distance.