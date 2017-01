Deux matchs annulés: la région manque d’arbitres

Deux matchs de hockey ont été annulés dans la région samedi dernier dû à un manque d’arbitre. Une situation préoccupante pour le président de l’association de hockey mineur de Charlevoix, Tommy Duchesne.

Par Gilles Fiset

« L’incident de samedi dernier était un fâcheux concours de circonstances, même si j’ai averti la ligue de la possibilité d’une telle éventualité dès le début de mon mandat comme président l’an dernier », affirme Tommy Duchesne, préoccupé par la situation charlevoisienne. « C’est difficile d’avoir assez d’arbitres dans Charlevoix, le problème est là. L’an passé, j’ai fini avec quatre arbitres. Même si cette année de nouvelles recrues ont joint nos rangs, c’est certain qu’elles ont moins d’expérience pour travailler dans les niveaux bantam, midget, ou junior », ajoute le président.

Tommy Duchesne attribue ses difficultés de recrutement à la dure réalité des régions. « Les jeunes qui pourraient commencer à faire de l’arbitrage s’en vont étudier à Québec ou ailleurs et souvent y restent pour y travailler les fins de semaine. C’est difficile de les retenir comme arbitre ».

Du respect SVP

Même si le président de l’association de hockey mineur ne voit pas de solution à court terme, il demande aux partisans de respecter le travail des officiels pour rendre leur rôle moins ingrat et donc plus attrayant. « Il faut éviter que les partisans prennent trop à cœur les matchs et s’en prennent verbalement à l’arbitre. Il ne fait que son travail et il ne peut pas tout voir. La tâche de l’arbitre est très ingrate quand les partisans se mettent sur son cas et qu’il n’est pas respecté. Il faut se dire que quand l’arbitre s’occupe de spectateurs qui lui crient après, il ne surveille pas le jeu », confie M. Duchesne.

Matchs perdus par forfait

Les matchs de samedi seront déclarés perdus par forfait, une situation qui désole le président de l’association charlevoisienne de hockey. « C’est vraiment dommage pour les jeunes. J’ai tout essayé. J’ai même appelé des amis à moi pour remplacer les arbitres que je pouvais avoir, car ils ont été appelés pour entrer au travail », se plaint-il.

Des mesures discriminatoires contre Charlevoix

Tommy Duchesne révèle que la nouvelle exigence de l’Interligue QBC envers son équipe midget ajoute à ses difficultés de trouver du personnel d’arbitrage. Depuis le mois de janvier, à la suite d’un incident disciplinaire impliquant trois Rorquals de niveau midget, quatre arbitres doivent être présents sur la glace lors des matchs locaux. Une mesure qui fait mal dans une région qui peine à trouver assez d’arbitres pour faire jouer ses jeunes. « C’est du copier-coller avec ce qui est arrivé avec le junior après la mêlée générale du mois de novembre dernier. Ce ne sont pourtant pas des équipes de même niveau et je vais rencontrer les responsables de la ligue pour me battre contre cette injustice. L’an dernier, durant un match de saison régulière de Beauport contre Beaupré, il y a eu une mêlée générale. Ça s’est répété durant les séries de fin d’année entre les deux mêmes équipes. Les joueurs fautifs ont été suspendus, mais les gouverneurs de la ligue n’ont pas donné de sanction aux équipes. Pourquoi Charlevoix a-t-il une telle mesure », se questionne le président qui promet de rencontrer les responsables de la ligue pour avoir des réponses.