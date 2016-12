Deux boxeurs de Clermont en route pour les Championnats canadiens

Tommy Harvey et Félix-Édouard Beaudin, deux jeunes boxeurs de Clermont, ont de bonnes chances selon leur entraineur de représenter le Québec aux prochains Championnats canadiens en avril dans la vieille capitale.

Par Gilles Fiset

La sélection se fera à Montréal en février et leur entraineur, Tony Harvey, a bon espoir pour ses poulains. « Ils ont de bonnes chances parce qu’ils font partie des plus vieux de leur catégorie. Ils sont non seulement les plus expérimentés, mais les anciens qui pouvaient les dominer ont progressé vers d’autres niveaux », explique-t-il en parlant un peu des avantages techniques de ses protégés. « Pour Tommy, sa force va être sa défensive et sa puissance de frappe tandis que pour Félix-Édouard, c’est la vitesse qui est son atout majeur. On va travailler son agressivité par contre pour développer l’attaque », affirme l’entraineur de boxe.

Mais… les blessures

Malgré leur talent et leur expérience, les deux pugilistes souffrent de vilaines blessures qui nuisent à leurs performances. Tommy Harvey est blessé à un pouce et Félix-Édourad a des problèmes avec ses tendons d’Achile suite à un surentrainement. Cependant, M. Harvey n’est pas vraiment inquiet pour ses protégés. « Quand la blessure au pouce de Tommy le fait souffrir, il perd complètement sa main arrière, mais il a une bonne défensive et une main avant puissante. Pour ce qui est de Félix-Édouard, on a été obligé d’annuler trois combats à cause de ses problèmes aux jambes. Mais il s’entrainait trop, il faisait de la course en plus. On a calmé un peu ça et c’est presque guéri maintenant », affirme Tony Harvey.

Un Gala après Noël

Tony Harvey pense pouvoir tenir un gala de boxe à Baie-Saint-Paul en mars. Normalement, il devait y en avoir un avant les fêtes, mais le temps et la disponibilité a manqué pour l’entraineur et ses protégés. « Avant Noël, il y avait trop de galas un peu partout dans la province et on avait trop de compétitions pour lesquelles il fallait que l’on se présente. Il a fallu mettre de côté certaines affaires comme le gala avant les fêtes », explique M. Harvey en ajoutant que Kevin Bizier sera dans la salle pour assister à ce gala.