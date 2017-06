Deux autres podiums pour Catherine Dufour

L’athlète de l’Isle-aux-Coudres est montée deux fois sur le podium durant les deux dernières semaines. Catherine a d’abord remporté une troisième place chez les femmes à la deuxième étape de l’Hydrofoil Pro Tour en Espagne qui se déroulait de 2 au 5 juin. Puis elle est montée, un peu plus haut cette fois, sur la deuxième marche du podium chez les femmes à la Sailing World Cup, qui se terminait le 10 juin. « Je suis vraiment contente de mes performances. J’ai connu la meilleure amélioration technique de ma carrière en peu de temps durant ces deux compétitions », confie l’athlète charlevoisienne. Cette dernière attribue son amélioration aux conseils de sa nouvelle entraineuse française, Laurence Nicolas, qui la suit depuis le mois de mars dernier. « Avant, j’avais un suivi plus sporadique, mais Laurence m’encadre et me pousse à aller plus loin », explique la marsouine.

Avec deux troisièmes positions un peu plus tôt dans la saison, au Mexique en mars et en France le mois d’après, Catherine connait un début de saison époustouflant avec une médaille pour chacune de ses quatre compétitions. La kitesurfeuse se montre prudente cependant. « Ce sont de bons résultats, mais il faut que je continue de travailler fort pour bien performer durant les autres courses », affirme-t-elle en entrevue téléphonique.

Catherine passera quelques mois sur son île le temps de s’entrainer sur le fleuve et reprendra la route pour deux compétitions en Chine en septembre, puis en France le mois suivant et finalement à Oman en novembre pour les Championnats du monde.