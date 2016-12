Deux ambulances de plus

Crédit photo : archives

e Centre intégré universitaire de santé et des services sociaux (CIUSSS) de la Capitale-Nationale a autorisé, cette année encore, l’ajout de deux ambulances pour les 24, 25 et 31 décembre et pour le 1er janvier.

Érick Tremblay, directeur des opérations à la Coopérative des techniciens ambulanciers du Québec (CTAQ), a précisé que les « véhicules seront basés à La Malbaie et Baie-Saint-Paul et seront en service de 22h à 6h le lendemain matin ».

Les ambulances fonctionneront selon la formule à l’heure. Les deux paramédics seront dans l’ambulance et se tiendront prêts à répondre aux appels. Le temps d’intervention sera plus court.