Destination Chanson fleuve: Fraîche cohorte !

Les festivals de Petite-Vallée et Tadoussac ont dévoilé le nom des artistes qui participeront à la première édition de la Destination Chanson Fleuve, un parcours de formation offert en collaboration avec Télé-Québec et La Fabrique culturelle.

Lou-Adriane Cassidy, Juste Robert, Laura Babin, MCC, Rose Bouche (Québec), Simon Daniel (Nouveau-Brunswick), Étienne Fletcher (Saskatchewan) et Boule (France) sont les premiers à participer à ce projet destiné aux auteurs-compositeurs-interprètes. Cette « aventure artistique unique » les mènera de Montréal à Petite-Vallée en passant par Québec et Tadoussac et leur permettra de mûrir leur art à travers résidence de création, classes de maître, ateliers de professionnalisation et concerts.

Les artistes canadiens ont été sélectionnés à la suite d’un processus d’audition alors que l’artiste français a été choisi par l’Association Chant Sons (Chant’appart). 4 escales jalonneront leur parcours, soit « Au pied du courant » à Montréal (3 au 12 juin), « Le cul su’l’bord du Cap Diamant » à Québec (17 au 20 juin), « Les chemins d’écriture » à Tadoussac (25 juin au 2 juillet) et « À bon port » à Petite-Vallée (2 au 8 juillet).

Les artistes établis Gaële, Marie-Claire Séguin, Jean-Sébastien « Tibasse » Fournier, Alan Côté, Lucie Cauchon et Xavier Lacouture agiront à titre « d’artistes arrimeurs » qui animeront les résidences artistiques.

Il sera possible de voir les recrues 2017 sur scène à sept reprises dont le 12 juin aux Francofolies de Montréal, le 20 juin au Grand Théâtre (Québec), les 30 juin et 1er juillet au Festival de la Chanson de Tadoussac et les 5 et 7 juillet, Festival en chanson de Petite-Vallée.

« On est heureux de voir que ce projet, né d’une alliance entre deux festivals en région, a pu remonter le fleuve jusqu’à Québec et Montréal. Il en résulte un parcours unique que l’on est vraiment fier de proposer aux artistes sélectionnés », commente Charles Breton. Le directeur général du Festival de la Chanson de Tadoussac vous invite du même coup à réserver votre fin de semaine de la Fête du Canada pour participer au plus grand des petits Festivals, celui de Tadoussac. Une pléiade d’artistes seront aussi de la partie dont Vincent Vallières, Patrice Michaud, Daniel Bélanger, Les Cowboys fringants, Louis-Jean Cormier, Karim Ouellet et Damien Robitaille. En tout, un cinquantaine d’artistes offriront 63 spectacles durant 4 jours.