Les dessins originaux du conte de Noël sont exposés à la Papeterie St-Gilles

L’écrivain et dessinateur du conte «La dinde de Noël», Cédric Loth, était présent à la Papeterie St-Gilles hier pour dédicacer son livre. Quelques dessins originaux conçus sur le papier St-Gilles sont en exposition au même endroit durant les trois prochaines semaines.

Ce conte est une histoire fantastique, abondamment illustrée de dessins d’une créativité étonnante. Il raconte comment Noël né dans une famille aisée où les biens matériels valent bien plus que les sentiments, se sent seul et se lie d’amitié avec une dinde. « J’ai toujours aimé les contes anglais des Frères Grimm, a soutenu Cédric Loth en entrevue. J’ai commencé à dessiner une dizaine de dessins il y a 20 ans, qui devaient servir pour un film d’animation, mais cela n’a pas fonctionné. J’ai décidé de bonifier l’histoire. J’ai eu beaucoup de plaisir à écrire et à dessiner les images pour ce premier conte. Sans faire la morale, c’était important pour moi de transmettre de bonnes valeurs et de bonnes intentions grâce à ce conte. J’aimerais en écrire un autre. »

Un total de 500 exemplaires de ce conte de Noël ont été imprimés. La moitié des exemplaires ont été vendus depuis décembre 2016. Ce conte est destiné aux enfants âgés de 7 ans et plus. Publié par Les Éditions Ras le bol, il est en vente à la Papeterie St-Gilles.

Rappelons que Cédric Loth est un auteur, illustrateur, bédéiste, sculpteur et publicitaire qui a connu du succès avec sa bande dessinée Atlantic City. Il collabora aussi avec le magazine Métal Hurlant.