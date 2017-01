Les dépôts à neige fortement sollicités

Crédit photo : archives

Les abondantes chutes de neige font le bonheur des skieurs, planchistes et motoneigistes. Elles ont cependant un tout autre impact sur les villes plus particulièrement sur le budget pour le déneigement et les dépôts à neige. On ne parle pas de déficits, mais la marge de manœuvre a fondu comme de la neige au soleil.

Les autorités de Clermont et de Baie-Saint-Paul confirment que le budget 2016 « sera respecté ». Daniel Desmarteaux, directeur des travaux publics de la Ville de Clermont, gère un budget de 310 000$ pour le réseau routier de 40 km, répète « que le ramassage de la neige est la plus dispendieuse des opérations. Même si décembre 2016 a été plus occupé, on va respecter nos prévisions », dit-il. L’ingénieur ne croit pas que l’espace manquera au dépôt à neige étant donné « que le ciel est haut », dit-il pour illustrer l’ampleur de son site.

Martin Bouchard, directeur général de la Ville de Baie-Saint-Paul, tient le même discours à la différence « qu’un bris sur un camion a eu pour effet de diminuer la marge de manœuvre » de son enveloppe pour la dernière année.

À Baie-Saint-Paul, l’entretien hivernal des routes s’élève à 1, 07 M$. La moitié de l’enveloppe va au privé pour la portion urbaine de la ville qui représente 32 km. Les travaux publics s’occupent du secteur rural qui représente 95 km. 35 000$ sont aussi utilisés pour le déneigement des ruées privées. Des contrats accordés à des entreprises privées.

À La Malbaie, la Ville a ouvert son dépotoir à neige du boulevard Kane aux entrepreneurs pour une seconde fois depuis le début de l’hiver. C’est autant que durant tout l’hiver dernier. «Il est tombé tellement de neige. On n’a pas eu le choix », commente le maire Michel Couturier.

Le maire rappelle aussi que des économies ont été réalisées avec l’appel d’offres pour la location de camions à benne pour le ramassage de la neige. Il est cependant trop tôt pour connaître le réel impact sur le budget puisque l’année ne fait que débuter.

La Malbaie injecte environ 1,2 M$ pour l’entretien de son réseau routier de 150 km. L’entreprise privée effectue les opérations de déneigement des secteurs de Saint Fidèle, Cap-à-l ‘Aigle et Ste-Agnès. Le Service des infrastructures urbaines et de l’environnement s’occupe du centre de la ville et de Pointe-au-Pic. Le maire ne semble pas vouloir apporter des modifications puisque tout « se passe bien ».

Le début de l’hiver n’est pas le plus payant pour les entreprises qui ont décroché des contrats. « J’espère que ça va se calmer », lance Guillaume Dufour des Entreprises Jacques Dufour et fils. La compagnie qui assure le déneigement du secteur urbain de Baie-Saint-Paul pour une 3e année d’une entente de 4 ans a effectué plus de travail que l’année dernière à pareille date. Ce n’est pas cet aspect qui le préoccupe plus, mais l’espace restant dans les dépôts à neige. « Si le rythme se maintient, ça pourrait devenir problématique », dit-il aussi.