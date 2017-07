Demain matin, Le Festif! t’attend!

La 8ième édition de l’événement-phare de l’été baie-saint-paulois débute ce jeudi. Prêts, pas prêts, quand faut y aller, faut y aller!

Par Émélie Bernier

2 sites, 55 artistes, 4 jours de festivités : Baie-Saint-Paul s’apprête à vivre une aventure hors du commun est avec elle, sans doute plus de 35 000 festivaliers!

« Notre vision est simple : On ne veux pas être le plus gros mais le plus beau ! Nous avons décidé d’habiter Baie-St-Paul et Charlevoix des façons les plus originales possibles en mettant la population à contribution. Nos festivaliers nous font confiance et savent qu’ils vont vivre une expérience différente et inoubliable année après année. C’est notre force! », de dire Clément Turgeon directeur général.

Caravan Palace, Xavier Rudd, Daniel Bélanger, Lisa Leblanc, Richard Séguin, Bernard Adamus, Loco Locass, Louis Jean Cormier, Martha Wainwright, Beyries, Voïvod, Philippe B, Groovy Aardvark, Le Couleur, Qualité Motel sont au nombre des invités du festival qui s’étale dans les moindres racoins de la ville, dont certains des plus inusités!

La formule du festival a été bonifiée, dans un souci d’en offrir toujours plus aux spectateurs. L’Espace relax au Parc du Presbytère, la bouffe de nuit, la navette Québec/ Baie-St-Paul, la bonification de la politique environnementale sont au nombre des nouveautés. Dans un souci d’appliquer les principes du développement durable, Le Festif! s’inspire des 16 principes de la loi du développement durable du Québec. Les verres et bouteilles d’eau réutilisables seront maintenant indissociables de l’événement. Les fournisseurs alimentaires sont tous de Charlevoix et les émanations de CO2 seront compensées par une plantation d’arbres. 300 bénévoles s’impliqueront encore cette année dans le succès de l’événement dont le budget, en 8 ans, est passé de 60 000$ lors de sa première édition à prêt d’un million. Les retombées économiques sont évalués à de plus de 2,5M!

Il est encore temps de vous procurer des billets, bien que certains spectacles affichent déjà complet.

Visitez lefestif.ca pour tous les détails et télécharger l'application pour suivre pas à pas ce petit festival devenu grand!