Défi têtes rasées : barmaid d’un soir pour la cause (vidéo)

Crédit photo : claude boulet

Jeudi dernier on fêtait pour une bonne cause chez Tony Et Charlo à Baie-Saint-Paul où les habitués de la place ont cette fois permis d’amasser des dons en argent pour le Défi têtes rasées pour les enfants atteints d’un cancer. Laurence Van Myulem, propriétaire de Les Petits Brasseurs et présidente de l’Association des gens d’affaires de Baie-Saint-Paul s’est fait serveuse d’un soir dans l’établissement. Reconnue pour ses magnifiques cheveux longs, Laurence, se fera raser la tête vendredi le 26 mai au Super C de Baie-Saint-Paul.