Défi Têtes rasées 2017: 75 000 $ (vidéo)

Vendredi soir dans le stationnement du Super C de Baie-Saint-Paul, c’était la soirée de clôture du Défi Têtes rasées 2017 pour Leucan dans Charlevoix. Après le traditionnel rasage des têtes, les trois coprésidents d’honneur, Frédéric Tremblay, Louis Simard, et Mathieu Simard de Groupe Habitat ont dévoilé le montant amassé : 75 000 $. « C’est plus que l’objectif original de Leucan qui était de 60 000 $ et vraiment tout le monde est content ici », affirme Mathieu Simard.

Assistez au rasage de tête de Mathieu Simard.

Les trois coprésidents d’honneur

Trois des membres de la famille Simard après la tonte!

Le jeune Ludovic avant!

Et après!

Laurence Van Muylen

Surprise!

Marion Sylvain

Le policier Régis Laplante

Réjean Allard se faisait tondre pour la neuvième fois pour le Défi Têtes rasées.

Perdre ses cheveux, ce n’est pas juste difficile pour celle qui se fait raser.