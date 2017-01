Un Défi réussi haut la main

Le Défi des montagnes, un parcours de randonnée alpine sur les sommets du Massif de Charlevoix en skis ou en raquettes, a été un grand succès selon ses organisateurs. « On est vraiment content, 51 personnes se sont présentées à la ligne de départ, ce qui est très bien pour une première édition. En plus, la température était parfaite, on ne pouvait pas demander mieux », affirme Guillaume Philippe, coorganisateur du Défi qui se déroulait le samedi 28 janvier. Ce dernier commence déjà à penser à la seconde édition d’ailleurs. « Je ne peux pas encore vous l’assurer à 100 %, mais à au moins 99 %, que l’on sera de retour l’an prochain », annonce-t-il.

Cette seconde édition, comme les autres à venir, devrait faire une plus grande place à une des deux disciplines : le ski libre. « On veut que ça devienne l’événement incontournable du Défi en exploitant d’autres flancs de montagne et en donnant un pointage à la qualité et au style des descentes et pas juste au temps du chronomètre », explique le coorganisateur.

Les participants effectuaient un des trois parcours, soit celui de 15 km, de 7 km ou le ski libre (freeride) de 4 km.

Il y a eu beaucoup de jeunes participants, dont certains de 10 ou 11 ans, ce qui laisse présager un bel avenir à l’événement selon Guillaume Philippe.