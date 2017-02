Un défi est lancé à l’équipe de canot à glace Pharmacie Brunet

L’équipe Émergensys/RBC Banque Royale, dont trois des cinq canotiers sont des marsouins de l’Isle-aux-Coudres, lance un défi à leurs compatriotes du canot # 555 Amiral Agence Web/Pharmacie Brunet Marie-Pierre Labbé. Quelle équipage aura la chance de ne pas être photographié « en bedaine ».

Par Gilles Fiset

Les deux groupes se retrouveront à compétitionner l’une contre l’autre lors de la Grande Traversée entre Sant-Joseph-de-la-Rive et l’Isle-aux-Coudres, le 25 février. L’équipe du canot # 45 lance donc un défi amical à celle du canot Amiral Agence Web/Pharmacie Brunet Marie-Pierre Labbé. L’équipage qui terminerait cette course avec le meilleur résultat serait photographié en uniforme avec son canot à l’arrière, mais il serait accompagné des canotiers perdants… torse nu. Voilà, le gant est lancé, il ne reste plus qu’à savoir si les rameurs du canot bleu # 555 vont relever le défi.

Une autre équipe charlevoisienne

L’équipe Émergensys/RBC Banque Royale a été fondée il y a dix ans par Julien Harvey, un natif de l’Isle. Au fil des années, deux autres insulaires, Émile Harvey et Gilbert Dufour, ont rejoint le groupe.

Au départ dans la classe Élite, le travail et la famille ont forcé l’équipage à se rabattre dans la classe sport. « Cinq canotiers, ça fait cinq horaires à gérer et c’est devenu trop difficile avec les obligations de chacun qui s’additionnaient », explique Julien Harvey.

Ce changement de classe fut un bon choix, puisque le groupe a gagné plusieurs médailles à différentes courses dont une d’or au dernier Carnaval de Québec. « On est très fier de l’avoir celle-là, parce que ça fait neuf ans que l’on court après. C’est une des courses les plus prestigieuses qu’un adepte de canot à glace peut rêver de gagner », confie le fondateur de l’équipe du canot # 45.