Défi Crossfit Form-O-Max : un succès

Plus d’une vingtaine de compétiteurs, dont certains en provenance de la vieille capitale, ont compétitionné pour remporter les honneurs lors de cette troisième édition du Défi Form-O-Max de Baie-Saint-Paul ce samedi 23 septembre. « Je suis bien content, c’est vraiment un succès », confie Yan Gagnon, l’organisateur de l’événement juste après la remise des médailles. « Les compétiteurs étaient presque tous du même niveau et ça a été apprécié par les gens. Quand on a fait la deuxième édition, il y avait des compétiteurs d’élite du Saguenay qui étaient venus participer. C’était impressionnant de les voir aller, mais décourageant pour les autres compétiteurs. Le retour à une formule moins compétitive et plus familiale a été très apprécié finalement », ajoute M. Gagnon.

L’événement se déroulait à l’extérieur, devant le gymnase For-O-Max sur la rue Saint-Jean-Baptiste.

Les concurrents devaient effectuer un parcours d’épreuves très différentes les unes des autres comme lever des haltères, frapper un pneu avec une masse ou monter sur un corde.