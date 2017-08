Défi CrossFit Form-O-Max: un retour aux sources

Après une pause l’an dernier, le Défi CrossFit Form-O-Max revient cet automne avec une formule plus familiale qui mettra aux prises des compétiteurs de niveau amateur.

Par Gilles Fiset

« Je veux revenir à ce qui s’est fait à notre première édition en 2014, affirme Yann Gagnon, propriétaire du Form-O-Max de Baie-Saint-Paul. Lors de notre deuxième édition, une dizaine de compétiteurs du Saguenay étaient venus participer et c’étaient des gens vraiment de haut niveau qui allaient compétitionner un peu partout au Québec et même en Californie. Ça avait mis les participants de la région, qui sont surtout des amateurs, un peu mal à l’aise de devoir se mesurer à eux. Je vais peut-être encore ouvrir la compétition à d’autres gymnases de CrossFit cette année, mais je vais spécifier cette fois que c’est un challenge qui s’adresse à des débutants ou des intermédiaires, pas des compétiteurs de haut niveau ».

Une formule familiale

Pour cette troisième édition en quatre ans, M. Gagnon veut faire de sa compétition sportive un événement familial. « Il va y avoir des parcours de jeux gonflables pour les enfants. Comme ça, si les parents veulent venir simplement voir la compétition ou y participer en amenant les enfants, ce sera possible et même agréable pour toute la famille », explique Yann Gagnon.

Des kiosques seront installés autour de l’espace de compétition pour les entreprises de la région qui voudraient profiter de l’occasion pour présenter leurs produits ou leurs services.

C’est donc un rendez-vous le 23 septembre au gymnase Form-O-Max de la rue Saint-Jean-Baptiste à Baie-Saint-Paul beau temps, mauvais temps.

Il est possible de s’inscrire jusqu’au 21 septembre au coût de 40 $ par personne. Ceux qui s’inscrivent avant le 30 août auront droit à un T-shirt gratuit. Il y aura des catégories individuelles hommes/femmes et en équipes mixtes de deux personnes. Pour plus de renseignements ou pour s’inscrire, appelez au 418 240-4004 ou écrivez à info@crossfitform-o-max.com.