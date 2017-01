Découvrir la motoneige et la trappe en hiver

Après avoir mis en place son projet de guide pour faire découvrir des endroits méconnus aux moto-touristes en été, le propriétaire du gîte La Maison des rives de La Malbaie, Stéphane Geffard, se lance dans les aventures en motoneige afin de promouvoir cette pratique auprès des Européens, en y intégrant un volet culturel avec une initiation à la trappe dans l’arrière-pays de Charlevoix, le long de la Rivière-Malbaie.

M. Geffard a eu cette idée après des échanges avec ses clients. « Après un premier hiver 2015-2016, ils m’ont fait remarquer que mon produit « motoneige » devait être amélioré. J’ai réfléchi en compagnie de ma conjointe pour analyser comment me différencier des autres. La motoneige est un marché porteur pour la région et ce sport demande à être bonifié par des idées qui n’existent pas sur le marché ».

De plus, puisque la Ville de La Malbaie a négocié un accord de principe avec Réseau Charlevoix pour permettre aux motoneigistes d’emprunter la voie de chemin de fer cet hiver, les motoneigistes peuvent maintenant accéder aux commerces de la rue Richelieu, donc à l’établissement La Maison des rives et au centre-ville de La Malbaie.

« À la suite d’une rencontre avec Pierre Couturier, de Top Location Charlevoix, nous avons convenu de faire partager à la clientèle européenne une expérience particulière d’un dîner dans une cabane au fond des bois et de parcourir la région en motoneige, mais en pratiquant le hors sentiers pour initier « La randonnée du trappeur ». M. Couturier avait les contacts et l’expertise pour m’aider à mettre en place ce produit », poursuit M. Geffard.

Top Location offre le partenariat pour la location de motoneige, en plus de la visibilité sur son site Internet. M. Geffard voit à la mise en marché auprès d’agences de voyages et à la visibilité internationale grâce à son partenariat avec Charlevoix International, de François Gariépy, Sylvie Marquois et Christophe Dandurand. Ce dernier est aussi vice-président et directeur hors sentiers de l’Association des clubs de motoneigistes du Québec.

Gaston Bergeron, trappeur de Charlevoix, partagera sa passion en racontant trucs et astuces au sujet de différentes espèces qu’il recherche sur le territoire.

« Je suis un amoureux de la région. J’ai eu l’idée de partager ma passion et de faire découvrir ma région d’adoption. Les motoneigistes découvriront des paysages, des activités et les gens de la région de façon personnalisée et guidée ».

Deux produits

Il y a la « Randonnée initiation» qui dure quatre heures en montagnes, forêts et avec points de vue sur le fleuve. Un arrêt café et chocolat chaud dans un relais de motoneige agrémente l’activité.

Puis « La Randonnée du trappeur », alors que les gens iront parcourir les montagnes et la forêt de Charlevoix pour découvrir aussi des points de vue imprenables sur Charlevoix. Ensuite, pour le dîner, c’est le rendez-vous avec Gaston, un des derniers trappeurs en action aux Canada, qui recevra la visite dans son chalet. Anecdotes, photos, souvenirs, histoires de chasse, etc.

En après-midi, en compagnie de Gaston: découverte de la pratique de la trappe en parcourant les sentiers hors-pistes. L’expert expliquera comment il trappe et montrera ses pièges. Tout sur maisondesrives.ca