Découvrir l’âme sœur dans… un centre commercial!

Célibataires, attachez vos tuques, vous découvrirez peut-être l’âme sœur le 4 février prochain alors que « Célibataires sans critères » s’arrête au centre commercial Le Centre Charlevoix de La Malbaie entre 11h et 15 h.

« Les personnes à la recherche d’un partenaire sérieux sont blasées des relations virtuelles, consommées-jetées, qui n’aboutissent à rien. Nous voulons que les gens aient la chance de se voir, de prendre le temps de se découvrir. Nous voulons que les bonnes personnes rencontrent quelqu’un pour les bonnes raisons », explique Mélanie Trudel, celle qui vit maintenant de ces activités de speed dating depuis décembre dernier.

« C’est évident que nous jouons un peu le rôle d’un entremetteur. Mais on met en lien seulement les gens qui veulent établir de bonnes relations. Nous parlons aux célibataires intéressés à rencontrer une personne dans le centre d’achat, quelqu’un qui nous a manifesté un intérêt envers une autre personne. Si celle-ci ne veut pas, elle ne le rencontre pas », ajoute Mme Trudel. Elle a lancé cette entreprise, tout naturellement, parce qu’elle a toujours réussi à mettre des gens avec succès en relation dans son entourage. Il faut savoir que 36,3% des gens sont célibataires au Québec.

Le principe de l’activité est simple. Les gens s’inscrivent et fournissent comme seules informations confidentielles l’âge, la profession et depuis quand ils sont célibataires. Ils portent une pastille de couleur pour indiquer dans quel groupe d’âge ils veulent se situer, soit 19-25 ans, 25-40 ans et 40 ans et plus, puis participent à l’événement.

« Dans Chaudière-Appalaches, les gens que nous avons mis en lien ont répondu entre eux à dix questions afin de leur permettre d’apprendre à se connaître. Nous pouvons aussi tenir une table de jeu de groupe afin de favoriser un brin de jasette. Les résultats sont éloquents », ajoute Mme Trudel.

Depuis 30 mois, elle a réussi à créer une trentaine de couples et de ce nombre, trois unions ont donné lieu à la naissance d’enfants. « Déjà dix personnes de Québec ont manifesté un intérêt pour venir découvrir des personnes de Charlevoix. À Saint-Georges de Beauce, on a réuni plus de 250 personnes dans une épicerie IGA. On a tenu un événement à Québec dans une galerie d’art où plus de 120 personnes se sont présentées alors que nous en attendions 50 », renchérit celle qui espère une belle participation à La Malbaie, à la veille de la Saint-Valentin. La question qui tue : est-ce que Cupidon va frapper fort dans Charlevoix?