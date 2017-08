De vrais champions en soccer!

Après avoir outrageusement dominé la saison, les équipes U-14 et U-16 de La Malbaie sont toutes deux championnes de la division 1 de la Ligue régionale de soccer de Québec.

Le U-14 a conclu une saison parfaite avec deux victoires sur la route lors du dernier week-end, d’abord par la marque de 1 à 0 contre Charlesbourg, puis de 5 à 0 contre Lévis-est. Le Performance Ford termine avec une impressionnante fiche de 16 victoires en autant de matchs, 70 buts pour et 12 buts accordés. Charles Maltais remporte le championnat des buteurs avec 30 buts.

Le Performance Ford U16 de La Malbaie a complété sa saison samedi par une écrasante victoire de 9 à 2 contre Charlesbourg. L’équipe conclut donc sa saison avec une fiche de 14 victoires, 1 nulle, 2 défaites et un impressionnant 82 buts pour et 17 buts contre. Francis Dufour (23) et Raphaël Boies (15) prennent les deux premiers rangs au classement des buteurs.

Les deux équipes participeront au tournoi de fin de saison du 25 au 27 août prochain. Le U-16 défendra son titre et le U14 tentera d’améliorer sa 3e position obtenue l’année dernière.

Les équipes de La Malbaie ont aussi bien performé au tournoi de Baie-St-Paul. La médaille d’or a été remportée par l’équipe U8 bleu et la médaille d’argent a été remise aux équipes U10 vert et U12 bleu.