De l’action à l’aéroport de Charlevoix (vidéos)

Aujourd’hui, à l’aéroport de Charlevoix, c’est l’événement Racethehalf durant lequel des dizaines de voitures de luxe et de motos de course se sont données rendez-vous pour se faire voir par le public et faire des courses sur un demi mile.

Certains bolides dépassent les 250 km/h.

Voici une des Lamborghini en pleine course.

D’autres voitures se mesuraient les unes contre les autres.

Les motos demeurent cependant difficiles à battre question vitesse.

Les voitures attendent en ligne.

Et c’est le départ.

On échauffe les pneus avant la course.

Plusieurs belles voitures en montre.