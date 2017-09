De jeunes Charlevoisiens récoltent les honneurs au Petit Marathon de Montréal

Cinq élèves de l’école Sir Rodolphe-Forget, dont trois d’entre eux pour participer au championnat provincial du 1 km, ont couru au Petit Marathon de Montréal. Ces trois coureurs ont remporté chacun une place sur le podium. Clovis St-Pierre a terminé troisième au classement général et premier chez les 9 ans, Aurélie Ménard a réussi une quatrième place au classement général et une deuxième position chez les 11 ans, Rose Savard-Ferguson a réussi une cinquième place pour ce qui est du classement général et une troisième position chez les 11 ans.

Les deux autres élèves qui ont participé au Petit Marathon de Montréal ont aussi réalisé de très belles performances. Léonard St-Pierre a terminé au 13e rang du classement général et au 3e rang chez les 7 ans, tandis que Béatrice Ménard a réussi une 43e place au classement général et une 4e position chez 7 ans.