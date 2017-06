Daniel Girard acquiert le Miche-Main

Après 46 ans propriété de Jacques Gilbert, le restaurant Miche-Main de Saint-Hilarion est devenu l’entreprise de l’homme d’affaires Daniel Girard.

Le changement de garde se fera le 1er juillet. M. Girard, aussi propriétaire de Pêcheries Daniel Girard et d’un comptoir de ventes de Aki Sushi, avait aussi une entreprise de pêche aux capelans, qu’il a vendue l’automne dernier.

Il se porte acquéreur de ce restaurant afin de relever un nouveau défi, lui qui se dit toujours en pleine forme et très actif. « Les opérations continueront comme en ce moment. Nous verrons pour la suite. Il y a sept employés et nous avons procédé à l’embauche de cuisiniers dernièrement, considérant que certaines personnes quitteront leur travail à la suite de la vente pour aller relever d’autres défis. La clientèle du Miche-Main se compose de nombreux camionneurs, de quadistes et de motoneigistes. Il y a également sept motels qui servent à cette clientèle touristique.

Les propriétaires Jacques Gilbert et Françoise Bergeron pourront maintenant profiter pleinement de leur retraite, quoiqu’ils étaient déjà en pleine confiance ayant laissé la gérance à leur fille, Marie-Noëlle Gilbert depuis une quinzaine d’années.

Celle qui avait étudié en mode s’en retourne maintenant dans le secteur de Beauport pour peut-être revenir à sa passion. « J’aimerais bien me trouver un travail dans ce domaine. J’étais revenue ici pour soutenir mes parents dans leur entreprise. Après 15 ans, il est maintenant temps de passer à autre chose », conclut-elle.

M. Girard entend ouvrir les portes du commerce entre 5 h et 22 h, sept jours par semaine.

Marie-Noëlle Gilbert, heureuse de passer le flambeau à Daniel Girard.