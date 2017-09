Cyclocross Dominus Vobiscum: objectif atteint

Avec presque 300 participants la fin de semaine dernière, les responsables de l’événement sont plus que satisfaits de la popularité de la quatrième édition du Cyclocross.

Par Gilles Fiset

« Avec 289 coureurs en fin de semaine, on a atteint et même dépassé notre objectif de 250 participants », affirme Pierre Bouchard, des Grands Rendez-vous cyclistes de Charlevoix (GRVCC). Il est dans les intentions des GRVCC de présenter une cinquième édition l’an prochain.

La course de cette fin de semaine représente la deuxième et la troisième étape de la CX Maglia Rosa Coupe du Québec de cyclocross, qui en compte douze. Aucun Charlevoisien n’y participait.

Charlevoix se distingue

« Dans Charlevoix, on se distingue vraiment au niveau technique et on est un des seuls circuits où ça se passe principalement en forêt; les autres se déroulent plus en milieu urbain. On se démarque donc des autres lieux de course grâce à notre emplacement à la base de plein air Le Genévrier », explique Pierre Bouchard, en ajoutant que cette caractéristique est bien appréciée des compétiteurs.

Le cyclocross est un mélange de vélo de montagne et de vélo de route durant laquelle les coureurs doivent franchir des obstacles tout au long du parcours qui leur est assigné, soit des escaliers à monter ou descendre, des plaques de sable à traverser, etc. La fin de semaine dernière, les cyclistes devaient traverser jusqu’à une dizaine de zones d’obstacles selon le niveau et l’âge.

Courses confirmées

Même si l’ensemble du calendrier des GRVCC n’est pas encore fixé, les dates de certaines courses sont déjà arrêtées : le Grand Prix cycliste aura lieu du 25 au 27 mai et le Granfondo reviendra l’an prochain en même temps que la dernière journée du Grand Prix. La Coupe du Canada de vélo de montagne se déroulera quant à elle du 1er au 3 juin.

La quatrième édition de l’épreuve de cyclocross des GRVCC a été un succès avec près de 300 participants. (Photo offerte)