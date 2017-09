Cuisine, Cinéma et Confidences, du 3 au 5 novembre: Pour cinéphiles gourmands

Christian Bégin, animateur gourmand et comédien aguerri, sera le porte-parole de la première édition de Cuisine, Cinéma et Confidences, un nouvel événement imaginé par le chef Jean Soulard et la productrice Lucie Tremblay. De la fiction, du documentaire, de la gastronomie, des ateliers pour les jeunes et plus encore seront au programme.

Par Émélie Bernier

De poser l’événement dans Charlevoix, à Baie-Saint-Paul plus précisément, allait de soi pour Lucie Tremblay et Jean Soulard, qui y possèdent tous les deux un pied-à-terre. Plusieurs amis du chef se prêteront d’ailleurs au jeu de proposer des mets succulents en s’inspirant de l’incontournable et culte Festin de Babette. Les chefs Thierry Ferré (Le Mouton Noir), Eric Lessard (Le Saint-Amour), Marie-Chantale Lepage (Musée national des Beaux-Arts de Québec) et Frédéric Laplante (La Tanière) interpréteront à leur manière ledit festin en proposant une expérience gastronomique mémorable.

Le centre névralgique des activités sera le Germain Charlevoix, mais une importante antenne se déploiera à Maison Mère, dont les projections de documentaires. À ce chapitre, les amateurs du genre seront bien servis avec, notamment, la première québécoise du film Grand Cru de David Weng, La ferme et son état de Marc Séguin, Le Théâtre de la vie de Peter Svatek, l’Empreinte de Guillaume Brodier et Le Nez de Kim Nugyen. Des conférences suivront certaines des projections. Des ateliers de cinéma et de cuisine seront offerts aux jeunes.

L’offre cinématographie sera variée et vous entraînera aux 4 coins du globe. En Inde avec The Lunchbox de Ritesh Batrah; sur les routes du Mexique avec Chef de John Favreau; au Japon avec Les délices de Tokyo de Naomie Weis et dans le nord du Danemark avec l’incontournable Festin de Babette. Ratatouille séduira un public familial. Le duo et son comité aviseur tenteront aussi de reproduire dans une des chambres de l’ancien ensemble conventuel la chambre d’Alexandre le Bienheureux, film qui fera aussi l’objet d’une projection.

Christian Bégin a accepté d’emblée le titre de porte-parole. «C’était impossible de décliner l’invitation! Même dans un tourbillon de vie incroyable, il fallait que je place ça dans mon agenda. Je serai là tout au long de l’événement comme porte-parole, mais encore plus comme bénéficiaire. Il y a plein de films que je n’ai pas vus! Ça allie 2 aspects de ma vie très importants », a commenté le comédien en conférence de presse webdiffusée en direct de Montréal.

La programmation complète du festival se trouve sur le site web cuisine-cinema-et-confidences.com. On peut aussi visionner la bande annonce du festival sur youtube en suivant le lien youtube.com/watch?v=b2qPQaCJSXI (ou bit.ly/2xLoNkO).