Elle cueille son million $ au Casino de Charlevoix (vidéo)

Crédit photo : claude boulet

Chantal Bouchard, une résidente de Longue Rive sur la Côte-Nord, est passée au Casino de Charlevoix ce midi pour recueillir son million de dollars qu’elle a remporté en jouant en ligne au jeu Crown of Egypt, un jeu relié au gros lot du Powerbucks.

Powerbucks qui offre un lot progressif à 1 M$ et un gros lot fixe de 1 M$ est arrivé sur Espacejeux.com et dans les casinos et salons de jeux du Québec depuis janvier dernier. Rencontrée lors de la remise officielle effectuée à la maison de jeu de La Malbaie, cette cuisinière qui travaille dans une poissonnerie aux Escoumins a confirmé qu’elle entend poursuivre ses activités normales au cours de la prochaine année, le temps de laisser retomber la poussière et de bien gérer le tout. Elle n’aime pas voyager, mais ce ne sont pas les idées qui vont manquer.

Mme Bouchard a remporté ce lot le 17/07/ 2017. Elle avait déjà remporté un lot de 6 000 $ au Casino de Charlevoix le 6 /06/2006. Alors, à qui la chance de jouer avec elle le 18/08/2018?