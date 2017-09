La création littéraire à l’honneur au Musée maritime de Charlevoix

Crédit photo : site Internet Musée maritime de Charlevoix

Les passionnés des mots seront servis le dimanche 1er octobre puisqu’une activité de création littéraire des plus originales aura lieu au Musée maritime de Charlevoix lors des Journées de la culture. En plus d’une rencontre avec l’écrivain Jean Des Gagniers, les participants déposeront leur message dans une bouteille qui sera repris par un autre visiteur pour reprendre le concept des chaînes de lettres.

Cette activité se déroulera dans la goélette St-André, un lieu qui saura inspirer les écrivains de tout acabit. « Tous ceux et celles qui écrivent savent que le lieu où l’on écrit influence la navigation des mots, suggère Marie Anne Rainville, directrice générale du Musée maritime de Charlevoix. Or, la St-André offre une cale comme un théâtre où mettre en scène son inspiration ».

Cet atelier de création littéraire d’une durée de quatre heures débutera à 10 h par la rencontre de Jean Des Gagniers, écrivain des Éboulements. Professeur retraité de l’Université Laval, M. Des Gagniers compte plusieurs livres à son actif, dont « L’astroblème de Charlevoix », « René Richard » et «La promenade d’un paysage authentique ». Il sera animé par Pierre Marcotte, homme de télé et de bateaux. « Nous souhaitions amorcer une action récurrente d’écriture et de rencontre avec un écrivain à chacun des dimanches des Journées de la culture, a poursuivi Marie Anne Rainville. Comme nous espérons accueillir au fil des années, des auteurs de tous horizons. »

L’atelier se terminera par un exercice d’écriture assez singulier puisque les participants seront invités à glisser un message, rédigé sur papier St-Gilles, dans une bouteille pour qu’elle prenne le large. La bouteille qui contiendra les messages sera conservée au Musée. Les messages pourront par la suite être cueillis par un autre visiteur du Musée qui le remplacera par le sien. « Nous voudrions ainsi raviver cette tradition et en faire un genre de chaîne de bouteilles et de mots », conclut la directrice générale du Musée maritime.

Les personnes intéressées doivent s’inscrire avant le 29 septembre en composant le 418-635-1131 ou par courriel au info@museemaritime.com.