Cramponnez-vous ! (vidéo)

Vous aimez l’action? Passez par Saint-Aimé-des-Lacs ce week-end et vous allez en avoir pour votre argent alors que plus de 200 cow-boys ont accepté l’invitation de la famille Harvey pour participer à la 8e édition du Rodéo de Charlevoix. En plus, de nombreux spectacles, concours de bûcherons et d’hommes forts, de même que des démonstrations acrobatiques en moto effectuées par l’équipe de Ben Milot divertissent les amateurs de sensations fortes. Voyez ce reportage vidéo de notre vidéaste Claude Boulet.