Le CPA de BSP récolte une dizaine de prix

Neuf athlètes du club de patinage artistique de Baie-Saint-Paul se sont illustrées à la compétition régionale Invitation Donald Chiasson 2017 qui avait lieu au centre Bombardier de La Pocatière les 4 et 5 mars dernier.

Marie-Ann Tremblay Gaudreault, Séléna Laplante et Laurence Turcotte ont remporté la médaille d’or dans leur catégorie respective, soit star 5, star 6 et juvénile. Jeanne Côté a décroché l’argent chez les star 5. Noémie Simard et Rosalie St-Gelais de la catégorie star 2 ainsi que Mégane Simard et Roxanne St-Gelais de la catégorie étape 4 ont chacune ramené un ruban de bronze à la maison pour leurs belles performances. Émily Tremblay a reçu le ruban du mérite chez les star 2.

Une médaille de bronze a aussi été récoltée par le Dream Team de Beauport dans une catégorie par équipe, dont Laurence Turcotte du CPA Baie-Saint-Paul fait partie.