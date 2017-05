Courses à l’aéroport: Corvette C6Z06 championne avec 274 km/h

Parmi la centaine de voitures qui ont tenté de battre des records d’accélération à l’événement Race de Half du samedi 20 mai, dont des Lamborghini et des Porsche, c’est la Corvette C6Z06 qui a remporté la palme avec une vitesse atteinte de 274 km/h… au grand étonnement de tous!

Par Gilles Fiset

« Tout le monde a été impressionné de voir que la voiture la plus rapide était une corvette C6Z06, une voiture modifiée, mais pas très récente et qui possède un moteur atmosphérique, donc pas de turbo, ni de compresseur. C’est vraiment rare qu’un moteur du genre réussisse à performer autant. La vingtaine de voitures qui suivaient derrière côté performance avaient toutes de moteurs avec des turbos-compresseurs », commente Haja Rakotoarison, maitre d’œuvre de l’événement et président du club automobile Gasy en piste.

Les motos, plus rapides

Même si les vitesses atteintes par les luxueuses voitures de sport présentes sur la piste de l’aéroport de Charlevoix ce samedi-là étaient impressionnantes, la palme de l’accélération va aux véhicules à deux roues qui la plupart du temps dépassaient les voitures. La plus véloce, la Kawasaki ZX14R, a même dépassé les 303 km/h… en moins d’un demi-mille.

Des participants ravis… par Charlevoix

Même s’il ne s’est présenté que la moitié environ des 1 000 visiteurs attendus pour la journée, dû probablement au froid presque hivernal qui a enveloppé la région cette journée-là, les participants sont emballés par leur expérience dans Charlevoix. « Au niveau de la centaine au moins de pilotes qui sont venus pour participer à notre événement, ils sont vraiment très contents. Ils ont trouvé que la piste se prêtait bien à ce genre de compétition amicale et surtout que la route pour venir à l’aéroport était vraiment très belle », affirme M. Rakotoarison.

D’ailleurs, les responsables de Race the Half aimeraient bien revenir l’an prochain à la même période. « La majorité des participants veulent revenir, mais ça dépendra de la MRC, s’ils sont satisfaits. Il faut dire que notre événement a un bon impact économique dans la région durant la fin de semaine, étant donné le nombre de personnes de l’extérieur qui viennent dans Charlevoix pour y participer. C’est un plus pour nous », confie le président de Gasy en piste.