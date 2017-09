Course Triangle et régate Edmond-Desgagnés: domination de Cap-à-l’Aigle (vidéo)

Deux courses de voiliers importantes se déroulaient au large de Pointe-au-Pic la fin de semaine dernière, le Défi Edmond-Desgagnés et la Course Triangle. Les équipages de Cap-à-l’Aigle ont remporté cinq des six premières positions dans la catégorie PHRF SPI, celle qui est accessible à tous les voiliers.

C’est le navire d’Yvan Desgagnés, le Passetoutgrain, qui a remporté le Défi Edmond-Desgagnés. Le voilier et son équipage ont franchi la ligne d’arrivée 2 h 33 min après le départ, suivis du Don Quichotte de Marc Nadeau et du Cousin de Vincent Poitras. Ce dernier provient de Québec.

Du côté de la Course Triangle, le Rose des vents de Fernand Desgagnés a remporté la palme en complétant la distance en 2 h 19 min. Le voilier a été suivi du Don Quichotte de Marc Nadeau et du Jaseur de Réjean Germain.

Cette année, les trajets des courses ont été repensés en fonction de donner un meilleur spectacle au public et, selon le commodore du Port de refuge de Cap-à-l’Aigle, Claude Bergeron, ce fut une réussite. « Il y avait même des gens à Pointe-au-Pic qui applaudissait au passage des voiliers », révèle-t-il.