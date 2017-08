La course triangle est de retour

La Course Défi Edmond-Desgagnés et la Course Triangle aura lieu les 2 et 3 septembre prochain. À cette occasion, des activités sont organisées toute la fin de semaine à la marina de Cap-à-l’Aigle. Le vendredi le 1er sept dès 18 h, il y aura une épluchette de blé d’Inde et un souper hotdogs avec merguez sous le chapiteau au quai. On pourra inscrire les bateaux pour les courses dès 19 h.

Le 2 sept, pour le Défi Edmond Desgagnés, il y aura un souper 3 services et une soirée avec DJ à la Cité D’Art de Cap-à-l’Aigle.

Le coût est de 30 $ taxes et service inclus. Il faut réserver vos billets à l’accueil de la marina. Une navette voyagera les convives à partir du quai dès 19 h. Le 3 sept, ce sera la Course Triangle et la remise des prix.

Horaire de départ face au quai de Cap-à-l’Aigle : Défi Edmond-Dégagnés, le premier signal de départ est à 10 h tandis que pour la Course Triangle, le premier départ est à 11 h.