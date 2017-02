Course d’accélération de motoneiges : un méga succès

La première course d’accélération de motoneiges à l’aéroport de Saint-Irénée se tenait aujourd’hui samedi 18 février. Selon les organisateurs, le succès de l’événement va au-delà de leurs attentes. « On a plus de 130 inscriptions pour ce qui est des participants et c’est vraiment une belle réussite pour une première année », affirme le maître d’œuvre, Sébastien Tremblay. Ce dernier affirme ne pas avoir encore le décompte du nombre de visiteurs, mais que son stationnement était plein à craquer samedi après-midi. Plus de détails et les résultats de la course dans la version papier de votre journal.

Certaines motoneiges étaient même calibrées avec des ordinateurs.

On pesait les bolides pour s’assurer de respecter les règlements.

Beaucoup d’amateurs de mécanique et de vitesse se sont pressés le long de la piste pour admirer le spectacle.

Il y avait de l’animation et de la musique sur place