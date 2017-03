La course d’accélération de l’IAC sera devancée en 2018

Course d’accélération de motoneiges de l’IAC

L’événement sera devancé l’an prochain

L’organisateur de la course d’accélération de motoneiges de l’Isle-aux-Coudres, Pierre Bouchard, veut devancer la date de son événement en février ou en janvier pour la prochaine édition. « L’an prochain, je vais avancer la date, c’est certain, parce qu’en mars, c’est trop tard », affirme-t-il sans donner plus de précision. Cette épreuve de vitesse qui devait se dérouler en fin de semaine dernière a finalement dû être annulée à cause de la température trop clémente.

M. Bouchard était cependant plus que prêt à tenir son événement, mais dame nature en a décidé autrement. « C’est dommage, j’avais plus d’une centaine d’inscriptions et environ 8 000 $ en bourses. Mais je n’avais pas le choix d’annuler sans cela, il aurait fallu attendre à la dernière minute pour déneiger ou bien les coureurs auraient compétitionné dans la boue au lieu de sur la neige. Cela aurait même pu être dangereux », explique Pierre Bouchard.