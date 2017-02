Course des Aventuriers : Luc Tremblay l’emporte

Luc Tremblay de Saguenay a terminé en première position dans la catégorie des Maîtres avec un temps de 1 h 54 min et 34 secondes au cumulatif des deux courses de samedi et dimanche. Pierre Lavoie, Fondateur du Grand Défi qui porte son nom, était présent en fin de semaine et il a terminé en cinquième place avec un temps cumulatif de 1 h 54 et 47 sec. Ce dernier a complété le parcours en 56 min et sec et qui a terminé en cinquième place. « C’était un beau parcours et le temps était idéal pour moi. J’ai beaucoup apprécié », dit le champion qui en est à sa deuxième participation à l’événement.

Le seul participant de la région à la course des aventuriers parmi les maîtres, Bernard Lepage de Clermont, a réussi un cumulatif de 2 h 13 et 42 sec, terminant ainsi en douzième position aujourd’hui au mont Grand-Fonds.

Le Grand Défi dans Charlevoix pour l’été prochain

C’est ce qu’a mentionné M. Lavoie dont l’équipe se rendra du côté du mont Tremblant et d’Ottawa cet été. L’an prochain, pour le dixième anniversaire, de l’événement sportif, M. Lavoie a des projets pour Charlevoix. « Pour cette année-là, j’ai l’intention de reprendre le parcours original du début du Défi Pierre Lavoie, soit le tour du Saguenay-Lac-Saint-Jean au complet et on passerait par Saint-Siméon », a-t-il confié tout en rappelant que tout n’est pas encore décidé.