La Course des aventuriers est de retour au MGF

C’est samedi et dimanche les 4 et 5 février que se tiendra la treizième édition de la Course des Aventuriers, une épreuve de ski fond de 17,5 km qui fait partie du Circuit des Maîtres.

Une cinquantaine de fondeurs s’élanceront sur les sentiers du Mont Grand-Fonds. Pierre Lavoie, du Grand défi qui porte son nom, sera du nombre des fondeurs durant chacune des deux journées.

Les départs se feront à 10 h pour les deux courses, celle pour le style classique, samedi, ou celle pour les amateurs de style libre le lendemain.

Il y a une catégorie ouverte pour les hommes et une autre pour les femmes ainsi que cinq catégories pour le Circuit des Maîtres, soit 20 à 29 ans, 30 à 39 ans, 40 à 49, 50 à 59 et 60 à 69 ans.

Pour information ou inscription, appeler au 665-0095, poste 151, ou aller au a.goulet@skimgf.com. Il en coûte 40 $ pour participer à une course et 60 $ pour les deux.

Les fondeurs seront heureux d’apprendre le retour de la Course des aventuriers en fin de semaine prochaine au Mont Grand-Fonds. (Photo : Alain Goulet)