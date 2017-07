Coups de Chaleur et Coups de Coeur

Qu’est-ce qui fait battre le cœur des acolytes du Festif!? Les membres du conseil d’administration ont certes la broue dans le toupet, mais ils prennent quelques minutes de leur précieux temps afin de vous partager leurs coups de cœur de la 8e édition, avec un faible pour les artistes qui fraient dans la marge, ceux-là mêmes qui ne sautent pas aux yeux, mais qui vous étonneront à tout coup!

Clément Turgeon : qui est-il?

Grand manitou échevelé du Festif!, il en est l e directeur général et artistique depuis le premier jour. Le Festif! et Clément Turgeon sont indissociables, comme Laurel et Hardy, Beavus et Butthead, Bonnie et Clyde! Quand il sera grand, il rêve de « vaincre l’imprévisibilité des festivals » (http://lefestif.ca/quand-je-serai-grand-je-vaincrai-limprevisibilite-des-festivals/), mais en attendant, il fait des bonds de chats : un petit miracle par ci, un tour de magie par là et une pirouette entre les deux! Il est aussi le père de la jolie Mathilde, son premier enfant, mais son deuxième bébé après le dit Festif!

Coup de Cœur : Martha Wainwright

Scène Radio Canada/vendredi, 17 h

« Je choisis Martha, pour l’ensemble de son œuvre! Vendredi, elle va se produire en formule solo. Ça fait quelques années qu’on veut l’avoir, au Festif! et on attendait qu’elle sorte un nouvel album. En plus, le dernier, Goodnight city, je trouve que c’est son meilleur. Elle se produit à la scène Radio Canada. C’est une scène où l’on reçoit des classiques dans la veine folk, indie… On a eu Basia Bulat, les Barr Brothers… Martha, ça reste dans la même veine et ça promet! »

Coup de cœur : Vurro

Garage du curé/vendredi, 22 h

« Vurro, je trouve que ça représente parfaitement le côté « bibitte » du Festif!. C’est un peu un coup de dé, car on ne l’a jamais vu en show. Originaire de Barcelone, il n’est jamais venu au Québec! C’est un artiste original et je trouve ça important d’avoir des artistes comme ça, plus marginaux, avec une démarche artistique pétée! Il mélange le rock des années 50 à une sauce vraiment garage. On risque de vivre quelque chose de très spécial… »

Le spectacle qu’il a le plus hâte de voir : Beyries

Rue Saint-Adolphe/vendredi, 14 h

« C’est un spectacle dans un tout nouveau lieu, le perron d’une maison ancestrale de la belle petite rue Saint-Adolphe. J’ai hâte de voir ça, parce que tous les résidents de la rue ont vraiment hâte et je pense qu’on va sentir l’esprit de voisinage. »

Anne-Marie Dufour, qui est-elle?

Toujours souriante et pimpante, même lorsque les journées sont très longues et les nuits plus que courtes, Anne Marie Dufour est de l’aventure Festif! depuis les premières secondes. Folle de musique, elle a un faible pour les nouvelles faces, d’où son surnom d’Anne-Marie « J’aime la relève » Dufour. Le spectre de ses élans d’amour musicaux s’avère vaste : du rap grouillant à la chanson nostalgique, elle aime tout, tout, tout… ou presque!

Coup de cœur : Sarah Toussaint-Léveillé

Quai/samedi, 11 h 30

« Ok, oui, c’est mon amie, mais La mort est un jardin sauvage, son dernier disque, est l’un des meilleurs albums que j’ai écouté cette année. Je sais qu’elle va toucher un public très large. Sa musique, en combinaison avec le lieu, le quai, c’est juste parfait, logique et naturel! »

Coup de cœur : Xavier Caféine

Sous-sol de l’Église/vendredi, 1 h du matin

« Dans tout bon festival, ça prend une bonne dose de souvenir. Xavier Caféïne va jouer l’intégrale de l’album Gisèle et ça promet d’être épique! Je pense qu’on sera plusieurs à retourner au secondaire et au cégep! À 1 h du matin, avec l’énergie de Caféïne, les probabilités que ce soit inoubliable sont très très élevées! Un autre de mes coups de cœur, c’est bien sûr la série des spectacles imprévisibles! On a des artistes qu’on ne retrouve pas à l’horaire qui se déplaceront uniquement pour ça, c’est un phénomène nouveau. Les artistes nous appellent pour nous dire “je m’en fous de ne pas être dans le dépliant, je veux faire un show!” On ne voyait jamais ça… »

Le spectacle qu’elle a le plus hâte de voir : KNLO, Alaclair Ensemble et Rednext Level

Scène Sirius XM/samedi, 23 h 30

« C’est le show rap “Québ” par excellence! C’est vraiment ça que j’écoute ces temps-ci, c’est ce qui me “crinque” au bureau. Ces trois-là, c’est les trois meilleurs shows rap qui existent au Québec en ce moment, selon moi. Le monde du rap québécois est très vivace et le trio qu’on propose est un excellent combo. Même si vous pensez que vous n’aimez pas le rap, vous allez embarquer, promis! »

Charles Miller : qui est-il?

Charles Miller, c’est le gars de « comm »! Toréador dans l’arène médiatique, il attise et titille les journalistes pour s’assurer que le Festif! soit sur toutes les lèvres et sur toutes les tribunes. Évidemment, son mandat déborde de ladite arène et son petit bicycle rouge s’avère alors bien pratique pour filer comme le vent entre les 1001 tâches qu’il partage avec ses collègues… Ah, et Charles Miller est aussi le chanteur du défunt band We’ve lost Jenny, preuve s’il en faut une que la musique et lui, c’est copain comme cochon!

Coup de cœur : Yonatan Gat

Garage du curé/samedi, 2 h du matin

« J’ai déjà vu Yonatan Gat en show, au Coup de grâce de Saint-Prime, un festival qui a malheureusement tiré la plogue cette année… Un spectacle de lui, c’est une expérience en soi, une ambiance psychédélique surréaliste avec de l’éclairage complètement pété… On vit une immersion dans son buzz! C’est assez « transe ». Gat est un New-Yorkais qu’on est allé chercher par la peau des dents… Et ça va se passer dans le garage du curé, un nouveau lieu de cette année. Ça va être un moment sans doute marquant, un beau chaos contrôlé comme seul le Festif! peut le faire!

Coup de cœur : Antoine Corriveau

Chapelle des Petites Franciscaines de Marie/jeudi, minuit

« Le lieu est majestueux, ça va être incroyable! Antoine Corriveau va donner le premier spectacle « hors messe » de la chapelle des Petites Franciscaines de Marie! Il monte un spectacle uniquement pour la chapelle. Ses chansons ont des arrangements très profonds, j’ai l’impression que ce sera tout à fait en phase avec le lieu solennel. Festivaliers, c’est une belle façon de terminer votre première soirée de festival tout en gardant des forces pour le marathon à venir! »

Le spectacle qu’il a le plus hâte de voir : Voïvod

Église/samedi, 20 h

« Voïvod sans hésiter! Ces gars-là, ce sont des légendes. En plus, ils viennent du Saguenay et ils ont trop l’air « smart ». En fait, je l’avoue, je les ai découverts beaucoup plus à cause du Festif!. Je les connaissais, mais je n’avais jamais approfondi leur répertoire. Ils roulent depuis les années 1980! Ils font aussi la première partie de Metallica sur les plaines… A priori, je suis un fan de métal, alors ça tombe dans mes cordes… Groupe, c’est le moment de sortir les studs et le petit coat de cuir! »

Gabrielle Bouchard : qui est-elle?

Joyeux mélange entre Fifi Brindacier et Cannelle, la rouquine Gabrielle Bouchard a une bouille de gamine, mais le cerveau bien mûr d’une adulte qui en a vu d’autres! Native de Saint-Urbain, elle a cependant étudié dans les villes, tout en cultivant avec assiduité son amour pour la région. Longtemps liée au Symposium d’art contemporain, elle a fait de sa passion pour les arts visuels son gagne-pain. Organisée, créative et toujours en mode solution, elle est présidente du conseil d’administration et est, notamment, responsable de la billetterie, un département parfois sensible où ses aptitudes en système D et son indécrottable bonne humeur sont des atouts certains!

Coups de cœur : Timber Timbre

Au quai/dimanche, midi

« Parce que ça va être au quai et que c’est magnifique, mais aussi parce que les shows finaux du dimanche sont ceux que j’aime le plus. Timber Timbre, j’ai écouté ça tout l’hiver! »

Coup de Cœur : Leif Vollebeik

Chapiteau Radio-Canada/samedi, 17 h

« Leif Vollebeik, c’est comme une grosse couverte, du pur réconfort. Pour moi, c’est associé à respirer, à prendre le temps d’être et de vivre. »

Le spectacle qu’elle a le plus hâte de voir : Antoine Corriveau

Chapelle des Petites Franciscaines de Marie/jeudi, minuit

« Parce que c’est à la chapelle et parce que c’est Antoine Corriveau. Tout simplement. »

Louis Miller : qui est-il?

Petit nouveau sur le conseil d’administration, Louis Miller est vite devenu le cerveau financier du groupe! Son esprit cartésien est très apprécié par ses pairs qui voient en lui le sauveur des états financiers du Festif!

Avant de joindre le conseil d’administration, il était déjà un bénévole aguerri, en plus d’être le frère de l’autre Miller. L’an dernier, il a vécu son baptême du feu à titre de responsable des bars, un poste clef qui donnerait le tournis à n’importe qui! La conclusion du cadet des Miller? « Le nombre de barils vides per capita défie toute logique ». D’ailleurs, le récit que Louis Miller fait de ces quelques jours dans ce département liquide où les « données aberrantes » sont monnaie courante vaut le détour sur le blogue du Festif! (http://lefestif.ca/le-bar-au-festif-une-donnee-aberrante-dans-un-echantillon-distribue-anormalement/).

Coup de cœur : Leif Volleibeik, Yonatan Gat et Caravan Palace

Le spectacle qu’il a le plus hâte de voir : Alaclair Ensemble

Marc Veillette : qui est-il?

Clown de service, commissionnaire en chef, poseur d’affiches, livreur de dépliant, « roadie » universel, Marc est comme Dieu : il est partout! Fidèle au poste depuis le premier jour du Festif!, le polyvalent et omniprésent Marc Veillette a plus d’un avatar… Ceux qui connaissent le regretté Yves Hernal en savent quelque chose. Une chose est sûre, il aime le Festif! et le Festif! l’aime! Avec la gouaille d’un prédicateur, il prêche pour sa paroisse et pour son festival chouchou, de Hawaïï aux Iles-de-la-Madeleine, cueillant un à un les nouveaux adeptes!

Le spectacle qu’il a le plus hâte de voir :

« Voir est un très grand mot… Apercevoir entre deux commissions serait plus juste…. Mais je choisis Chocolat, Beyries, Klo Pelgag, Lemon Bucket Orchestra et Vurro! Parmi tant d’autres! »

Marilyn Tremblay : qui est-elle?

Marilyn Tremblay est un minuscule bout de femme à l’aura pétillante! Personne ne sait ce qu’elle mange pour avoir autant d’énergie! En plus d’être la maman kangourou de Sophie et Hugo, elle materne, avec son amoureux et un trio d’amis, un merveilleux nouveau-né, le chouette Mousse Café, paradis des bambins, de leurs parents et de tous les autres aussi. Sis dans la Maison-Mère, le Mousse Café sera sans doute le repère de bien des festivaliers qui seront ravis d’y trouver une armada de jeux de société qui permettront de passer quelques belles heures à musarder, des smoothies ravigotants idéaux pour se remettre sur pied et un espace accueillant quoi que peut-être un peu trop lumineux pour les lendemains de veille du Festif!… Marilyn est secrétaire du Festif! en plus de gérer la boutique en ligne et l’armée de bénévoles qui, année après année, fait de l’événement le succès qu’on connaît.

Coups de cœur : Valaire

Place Desjardins/jeudi, 19 h 45

Le spectacle qu’elle a le plus hâte de voir : Caravan Palace

Place Desjardins/jeudi, 21 h 30