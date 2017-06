Coupes Québec/Canada au Genévrier: un record de participation

Les responsables des Grands Rendez-vous cyclistes de Charlevoix ont enregistré un nombre record de participations aux Coupes Québec/Canada de vélo de montagne. Ces compétitions se déroulaient en fin de semaine dernière au centre de plein air Le Genévrier. « On a eu plus de 900 participations. Le samedi seulement, près de 550 personnes se sont présentées pour l’épreuve de cross-country olympique et au moins 350 le lendemain au contre-la-montre », affirme Pierre Bouchard pour les Grands Rendez-vous cyclistes de Charlevoix. « On est vraiment très content. La température était superbe et les conditions des pistes étaient optimums. Tout le monde nous a encensés durant le week-end tant pour la qualité des parcours au niveau technique que panoramique. Les amateurs de vélo de montagne ont particulièrement apprécié la course contre-la-montre. En plus, on a eu un animateur sur le terrain qui a fait du très bon travail », ajoute M. Bouchard.

Changement de dates

L’an prochain, les Coupes du Québec et du Canada seront présentées durant le premier week-end de juin. Traditionnellement, c’est le Grand Prix cycliste de Charlevoix qui se tient durant cette fin de semaine, mais des exigences de l’Union cycliste internationale viendront chambarder l’horaire des événements charlevoisiens. « Il y a eu un genre de conflit d’horaire cette année avec la Coupe du monde de vélo de montagne qui se tenait en Europe durant la fin de semaine des 27 et 28 mai. Tous les meilleurs du Canada étaient en Europe. Mais l’an prochain, l’UCI exige que les organisateurs des Coupes Québec/Canada tiennent leurs événements en dehors des temps réservés aux coupes du monde », explique M. Bouchard en ajoutant qu’il faudra ainsi revoir le calendrier des Grands Rendez-vous cyclistes pour la prochaine année.