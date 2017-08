Coupe Charlevoix : trois podiums pour le club régional

Le club cycliste de Charlevoix était l’hôte de la Coupe Charlevoix ce samedi au centre de plein air Les Sources joyeuses de La Malbaie. Trois membres du club sont montés sur une des marches du podium.

Marie-Êve Harvey de Saint-Siméon a terminé première chez les 17 ans et plus dans la catégorie sport, André Simard-Tremblay de La Malbaie est monté sur la deuxième marche du podium chez les maîtres sport de 30 à 39 ans et Marc-André Gauthier de La Malbaie lui aussi a récolté la seconde position, mais dans la catégorie maître sport de plus de 50 ans.

Marie-Êve Harvey au centre

André Simard-Tremblay à gauche

Marc-André Gauthier à gauche

Plusieurs autres membres du club cycliste de Charlevoix ont aussi participé à la compétition. Du côté des hommes, Pascal Tremblay a terminé en dixième place, catégorie maître sport de 40 à 49 ans et Sébastien Guérin a fini en douzième position dans la même catégorie. Hubert Valiquette s’est classé 12e dans le minime, tandis que chez les pee-wee, Félix Cayouette a terminé 16e.

Hubert Valiquette

Marc-Olivier Lévesque, Clovis Tremblay et Vincent Piché de leur côté ont terminé les épreuves en 10e, 17e et 12e position respectivement.

Vincent Piché

Clovis Tremblay

Chez les Femmes, Anne Cayouette a décroché une 5e position dans le minime.